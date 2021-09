Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu gaziler ve şehit aileleriyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Gazilerin ve şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ilk olarak Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği’ni ziyaret etti. Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Öztozlu ve Usta, gazilerin ve şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Öztozlu ve Usta, daha sonra Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Burada, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, dernek yönetimi, şehit yakınları ve gaziler tarafından karşılanan Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Milli ve manevi değerlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hassasiyetle yaklaştığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Bu vatan için sizlerin yaptığı hizmetler ölçülemez. Bu cennet vatan, millet ve bayrak sevdasıyla hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bu anlamda sizler için ne yapsak az” dedi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Dairesince yapılan hizmetlerde şehit yakını ve gazilere pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, “Bu anlamda geçimini tarımdan sağlamak isteyen, köyde yaşayan şehit yakınlarımız ve gazilerimize gerekli desteği sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla onların yürüteceği tarım ve hayvancılık projelerinde öncelik tanıyoruz. Bu anlamda elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz” dedi. Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ve Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ziyaretlerine Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ümit Taydaş ve yönetim kurulunu ziyareti ile devam etti. Dernek Başkanı Ümit Taydaş tarafından kapıda karşılanan Öztozlu ve Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Ali Öztozlu ziyareti, Manisa’nın kurtuluşu münasebetiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılabilecek bir şeyler var mı, istekleri almak olduğunu söyledi. Öztozlu, vatan savunmasında görev alanlara teşekkürlerini iletirken, şehit olanlara da Allah’tan rahmet diledi. Öztozlu, gazilere pozitif ayrımcılık kapsamında tarımla uğraşan, uğraşmak isteyenlere fidan ve proje anlamında destek sağlamayı planladıklarını kaydetti. Öztozlu, “Sizler bizim için çok önemlisiniz. Şu kapıdan içeri girince farklı bir ambiyansa, maneviyata giriyoruz. Bugün bizler burada işimizi yapabiliyorsak, çocuklarımız okuluna gidebiliyorsa sizlerin ve sizin gibi vatana millete eşini, çocuğunu vermiş ailelerin sayesinde. Biz hiçbir zaman sizleri unutmayız. Özellikle Cengiz Ergün başkanımızın talimatlarıyla ne gerekiyorsa her anlamda yanınızdayız” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Taydaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e selamlarını iletirken, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Taydaş, “Şehit ailelerimize ve gazilerimize ilgi alaka göstermek Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak anlamına geliyor. Sizler de şehit ailelerimize daima sahip çıktınız, yanımızda oldunuz, gereken özeni gösterdiniz. Bu destek niyetinizden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Dernek Başkanı Ümit Taydaş’a hediye takdim etmesinin ardından ziyaret sonlandı.

