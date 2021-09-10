MASKİ’den mahallelere yeni su kaynağı İçme suyu depoları MASKİ’yle yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar mahallesindeki 4 adet doğal su kaynağına bin 900 metre terfi hattı yapılırken Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesindeki içme suyu deposunda bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların içme suyu ihtiyacına yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar mahallesine 4 adet doğal su kaynağı kazandırıldı. Kaynaklara yapılan bin 900 metre uzunluğundaki terfi hattı çalışması ile mahallede bulunan içme suyu deposuna iletilen su, mahallelilerin hizmetine sunuldu.

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, mahallesine bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün döneminde yapıldığını belirtti. Muhtar Koyunoğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemize 4 adet yeni içme suyu kaynağı kazandırdı. Bu kaynaklara yapılan terfi hattı bağlantısı ile içme suyu konusunda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sadece bu da değil, mahallemizden geçen yolda da asfalt çalışması yapılıyor. O da yakın zamanda tamamlanacaktır. Tüm bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve ekibine mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkürler sunarım” diye konuştu.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların musluklarına ulaşan suyun kalitesini garanti altına almak ve bu kaliteyi daha da yukarılara taşımak amacıyla Manisa’nın 17 ilçesindeki içme suyu depolarında bakım onarım ve temizlik çalışması yaparak daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde bulunan içme suyu deposu temizlendi. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde daha güvenli içme suyu temin edildi.

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