Manisa'da kamyonet Galericiler Sitesi'ne uçtu: 3 yaralı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonet, bariyerleri aşarak Galericiler Sitesi'ne uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Turgutlu ilçesi E96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara’dan İzmir istikametine seyir halinde olan F.C.A. yönetimindeki 06 BLD 543 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Galericiler Sitesi'ne uçtu. Kazada araçta bulunan F.C.A. (39), D.P. (57), M.A.A. (34) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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