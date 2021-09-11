'Peter Pan' ve 'Mikrop ile Köpük' çocuklar için sahne aldı

Şehzadeler Belediyesinin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da başlattığı açık hava programları kapsamında çocuklar için tiyatro gösterileri sergilendi.

Şehzadeler Belediyesinin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da başlattığı açık hava sinema ve tiyatro günleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan sinema gösterimleri bu hafta çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterileri ile devam etti. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da sahne alan İstanbul Tiyatrosu Birdirbir Tiyatro Grubu’nun oyunlarını sergilediği "Peter Pan ve Mikrop ile Köpük" oyunları ile amfi tiyatroya gelen çocuklar ve ailelerine keyifli dakikalar yaşattılar. Eğitici ve öğretici içerikleri ile çocukların büyük ilgisinin çeken tiyatro oyunlarında çocuklara özellikle temizlik konusunda mesajlar verildi. Yaklaşık iki saat süren tiyatro gösterisinde çocuklar oyun müzikleri ile eğlenceli anlar yaşarken, zaman zaman oturdukları yerden oyunlara dans ederek eşlik ettiler.

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