Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana gelen tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Ankaraİzmir seferini yapan Ş.Ç. yönetimindeki yolcu treni, hemzemin geçitte Osman Dilek'in kullandığı 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobil sürücüsü Osman Dilek, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan demiryolu, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bariyerlerin kapalı olduğu görüntülerde sürücünün bariyerleri aşarak geçmeye çalıştığı görüldü. Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-09-11 21:49:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.