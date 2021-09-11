TFF 1. Lig: Manisa FK: 0 - BB Erzurumspor: 1

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TFF 1. Lig’in 4. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Orgill’in pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Nizamettin’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

24. dakikada BB Erzurumspor atağında Mustafa Akbaş’ın kafayla indirdiği topu önüne alan Emircan’ın altıpas çizgisinin hemen önünden sert vuruşunda kaleci Muhammed Birkan ilk hamlede topu tokatlayarak uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Yumlu’nun düzgün vuruşunda top filelere gitti. 01

45+2. dakikada sağ kanattan Anıl’ın yerden ortaladığı topu uzak direkte kontrol eden Sertaç, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Sousa’nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

48. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Manisa FK savunması kafayla uzaklaştırmak isterken top Shala’nın önünde kaldı. Shala’nın müsait pozisyonda sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

49. dakikada Sertaç’ın rakip ceza sahası içi solundan yerden pasında altıpas içerisinde Orgill’in gelişine vuruşunda kaleci Szumski son anda topu ayaklarıyla kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanatta rakiplerden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Olanare’nin dar açıdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

90+4. dakikada BB Erzurumspor'un kontratağında Olanare'nin ara pasıyla topla buluşan Novikovas'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muhammed Birkan, son anda uzanarak topu kornere tokatladı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Kemal Mavi xx, Ferdi Karadoruk xx

Manisa FK: Muhammed Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx, Sadi xx, Erhan xx, Nizamettin x (Tabekou dk. 63 xx), Andre Sousa x (Hakan dk. 45 xx), Kouter xx, Anıl x (Kubilay dk. 63 xx), Sertaç xx (Kemal dk. 80 x), Orgill x

Yedekler: Samet, Kemal, Diallo, Efe Taylan, Özgür Çek, Mehmet Ali, Bedirhan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xxx, Mustafa Yumlu xxx, Mustafa Akbaş xx (Lameira dk. 37 xx), Mücahit xx, Aykut x (Gökhan Kardeş dk. 63 xx), Gökhan Alsan xx, Rosheuvel xx (Novikovas dk. 45 xx), Emircan xx (Oltan dk. 89 ?), Shala xx (Olanare dk. 63 xx), Eren xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Oğuzhan, Özgür Sert

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Mustafa Yumlu (dk. 24) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gökhan Alsan Lameira, Szumski (BB Erzurumspor), Kouter, Sousa (Manisa FK)

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