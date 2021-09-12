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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkağaç’ta kapalı halı saha çalışmalarında sona gelindi

İHA

Kırkağaç’ta kapalı halı saha çalışmalarında sona gelindi

Gençliğe yönelik yatırımlara büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kırkağaç’ta, ilçe belediyesiyle ortaklaşa yapımına başladığı kapalı halı sahada inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Şehrin ihtiyacına yönelik yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte gençlere de büyük önem veriyor. Yapılan çalışmalarda eğitime ve spora büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediyesiyle yapılan ortak protokolle geçtiğimiz aylarda ilçede kapalı halı saha inşaatına başladı. İlçe genliğinin heyecanla beklediği projede yürütülen çalışmaları takip eden Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatı doğrultusunda Kırkağaç Belediyesiyle ortaklaşa yapılan spor tesisinde son aşamaya geldik. Burada bir kapalı halı sahamız vardı. İmalatlarımızı tamamladık. Aynı zamanda soyunma odaları, kafeterya ve idari binamız yer alıyor. Artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta geçici kabulünü yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla Manisa gençliğine, Manisa sporuna yönelik çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi. Topkaya’ya incelemeler sırasında Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz da eşlik etti.

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