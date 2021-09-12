Turgutluspor maçında tansiyon yükseldi

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor'un evinde Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenildiği karşılamada Turgutluspor tribününde gerginlik yaşandı. Uzun süre sonra ilk kez seyircisinin karşına çıkan Turgutluspor'da bilet fiyatlarının yüksek olması tribünlerin boş kalmasına neden oldu. Turgutluspor'da taraftar yönetimi istifaya davet etti. Bir anda protokol tribünü karıştı, taraftar ile Kulüp Başkanı Taner Kestaneci arasında tartışma yaşandı.

Olaylara polis müdahale ederken, taraftarlar stat dışına çıkarıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-09-12 18:58:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.