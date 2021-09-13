Somaspor çok mutlu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşadı. İlk maçında evinde Niğde Anadolu FK'yı 1-0 yenen Somaspor, Adıyaman 1954 Spor deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zirve yarışında var olacaklarını belirterek, "Oynadığımız 2 maçı da gol yemeden kazandık. Takımımı kutluyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Daha çok çalışacağız ve camiamızı mutlu edeceğiz" yorumunu yaptı.

Somaspor bu hafta sahasında Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-09-13 12:05:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.