Çavuşoğlu Mahallesi çok amaçlı salon ve muhtarlık binasına kavuşuyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çavuşoğlu Mahallesi’ne kazandıracakları Çok Amaçlı Salon ve Muhtarlık Binası projesinde tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarını dile getirerek, projenin ihale birimine gönderileceğini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Çavuşoğlu Mahallesi’nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon ve Muhtarlık Binası projesinde tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje üzerinde Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Bilal Demir ile birlikte son değerlendirmeleri yapan ve projeye nihai şeklini veren Başkan Çelik, “Yine bir proje üzerindeki çalışmalarımızı çok şükür tamamladık. İhale birimimize sevk ediyoruz ve çok kısa süre içerisinde de ihalesini gerçekleştireceğiz. Söz konusu eserimiz; Çavuşoğlu Mahallemizde yapacağımız 190 metrekarelik bir alanda bir Çok Amaçlı Salon, 50 metrekarelik bir alanda bir Doktor Odası Ve Muhtarlık Hizmet Binası şeklinde iki ayrı üniteden oluşmakta. Bütün altyapı çalışmaları uzun sürdü. Özellikle zemin etüdüyle ilgili kısımlar. Muhtarımız ve vatandaşlarımızın öneri ve görüşleri doğrultusunda güzel bir projeyi tamamladık. Birkaç ay içerisinde ihalesini gerçekleştirip temelini atmış olacağız. Çavuşoğlu Mahallemize, Şehzadelerimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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