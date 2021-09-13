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Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağı ile Ankara’ya yürüyor PKK’nın kaçırdığı kızı için Ankara’ya yürüyen baba Mehmet Laçin: “Ümit yürüyüşündeyim”

İHA

Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağı ile Ankara’ya yürüyor PKK’nın kaçırdığı kızı için Ankara’ya yürüyen baba Mehmet Laçin: “Ümit yürüyüşündeyim”

İzmir’de terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı kızı için HDP’nin İzmir il binası önünde 742 gündür evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, terör örgütü PKK’nın kızını serbest bırakması için İzmir’den Ankara’ya yürüyüşe geçti.
Elinde kızının resmi, sırtında Türk bayrağı ile yürüyen ve Manisa’nın Salihli ilçesi Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda mola veren Mehmet Laçin, yürüyüşünün adını “Ümit Yürüyüşü” verdiğini söyledi. Laçin, “Ankara’ya vatan, bayrak, evlat nöbetini başlattım. Yürüyüşümün adı ‘Ümit Yürüyüşü’dür. Ümitliyim, Ankara HDP Genel Merkezi önünde kamp kurmak niyetindeyim. İnşallah evladıma kavuşurum” dedi.
Ankara’dan sonra hedefinin İnsan Hakları Mahkemesi olduğunu belirten Laçin, “Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim” dedi.
Laçin, konuşmasının ardından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndan Ankara’ya doğru yürüyüşüne devam etti.

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