Akhisarspor - Bucaspor 1928: 0-2

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Tunay Ercan (xx), Enes Biroğlu (xx)AKHİSARSPOR: Halil (xx) Furkan (x) (Dk. 28 Cengiz x), Semih (xx), Kemal (xx), Recep (x), Göksu (x) (Dk. 46 Serkan Özbakan x), Mert Özyıldırım (x), Cihat (x) (Dk. 82 Serkan Sefil), Bora (xx), Bertuğ (xx), Mert Efe (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) Onur (xxx), Gökhan (xx), Alper (xxx), Ahmet (xx), Saruhan (x) (Dk. 58 Cuma xx), Mustafa (xxx) (Dk. 74 Metin x), Osman (xxx) (Dk. 90 Doğan), Berke (xx) (Dk. 74 Enes x), Tunç (x) (Dk. 58 Yusuf xxx), Mehmet Fuat (xxx)GOLLER: Dk. 72 Mustafa, Dk. 90 Yusuf (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Göksu (Akhisarspor), Osman, Mehmet Fuat, Onur (Bucaspor 1928)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen haftayı beraberlikle kapatan Bucaspor 1928, sezona 3 puanla başlayan Akhisarspor'u deplasmanda attığı 2 golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 72´nci dakikasında sahneye çıkan Mustafa takımını öne geçirirken, 90´da Yusuf galibiyeti perçinleyen oyuncu oldu. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-09-13 21:29:10



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