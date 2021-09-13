TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Bucaspor 1928: 2

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Akhisarspor evinde karşılaştığı Bucaspor 1928’e 20 mağlup oldu.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Sait Tuzcu xx, Tuncay Ercan xx, Enes Biroğlu xx

Akhisarspor: Halil xx, Semih xx, Kemal xx, Göksu xx (Yavuz dk. 46 xx), Recep xx, Bora xx, Cihat xx (Serkan dk. 82 ?), Mert xx, Furkan x (Cengizdk. 28 xx), Mert Efe xx, Bertuğ xx

Bucaspor 1928: Şener, Alper Kadir xx, Gökhan xx, Onur xx, Ahmet Aktaş xx, Mustafa Seyhan xx (Metin dk. 74 xx), Osman xx (Doğan dk. 90+3 ?), Saruhan xx (Cuma dk. 58 xx), Berke xx (Enes dk. 74 xx), Fuat xx, Tunç xx (Yusuf dk. 58 xx)

Goller: Mustafa Seyhan (dk. 72), Yusuf (dk. 90+2) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Göksu (Akhisar), Osman, Fuat, Onur (Buca)

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