Somaspor daha iyi olacak



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2'de 2 yaparak zirveye ortak olan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, yolun henüz başında olduklarını söyledi. Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra geçen sezon da 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilçenin büyük hasretine son veren siyah-beyazlı takım, 2'nci Lig'e de müthiş bir başlangıç yaparken Basatemür, "İşin çok başındayız. Her maç bizim için final niteliğinde, daha doğrusu öyle düşünerek oynuyoruz ve oynamaya devam edeceğiz. Bize destek olan tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Performansımızı her hafta yükseltip yarışın içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-09-14 10:42:24



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