İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde Hüseyin Gürbüz (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gürbüz, F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı. Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti. Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-09-14 12:15:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.