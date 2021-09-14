Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı

İHA

Akkeçili Mahallesi'ne çok amaçlı salon temeli atıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde Alaşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan çok amaçlı salonun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'ne Alaşehir Belediyesi tarafından çok amaçlı salon yapılacak. 540 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek olan çok amaçlı salon içerisinde tuvaletler, gelin odası, yemek pişirme odası gibi pek çok hizmeti barındıracak.
Temel atma töreninde konuşan mahalle muhtarı Ramazan Akçay, "Mahalle sakinleri ile mahallenin ihtiyaçlarını ve öncelik sıralarını belirledik. İlk önceliğimiz düğün salonu oldu. Ancak şu anda temelini attığımız alan sağlık bakanlığına ait olduğu için tapusunu almak, tam dört yılımız aldı. 2014 yılında köyümüze muhtar olarak seçildiğimde köyümüzün birinci önceliği şu anda temelini atacağımız düğün salonu idi. 7 yıldır bu anı bekliyorduk. Başkanım yapmakta olduğumuz düğün salonu mahallemize ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Salonun 19 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz geldiğimizde milyon olan bütçe, karşımızda da 134 milyon borç ve kasada bin lira ile kasayı teslim aldık. İcradan, hacizden, hesaplarınızdaki, tapularınızdaki blokajlardan kafanızı kaldıramaz haldeyken, iş yapmak biraz zaman alıyor. Çok şükür belediyemiz emsali olmayan bir ilke imza atarak, geçen sene 15 milyon TL cari fazla, bu sene ilk 6 ay içerisinde 27 milyon TL cari fazla vererek, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir belediyeciliğe imza attı. Artık borç döndüren bir belediyemiz yok. Hem iş yapan, tıkır tıkır çalışan, aynı zamanda da borcunu ödeyen bir belediyemiz var. Bu evladınız size hizmet etmek için var. Siz kasanın anahtarını bana teslim ettiniz. Belediyenin kasası sizin namusunuz, hiç merak etmeyin, emanetiniz sağlam ellerde, emin ellerde. Allah benim boğazımdan bir lokma haram lokma geçirmeden görevimi tamamlamayı nasip etsin. Düğün salonumuz 540 metrekare taban alanı içinde gelin odası, tuvaletler, yemek pişirme odası olan ve çok amaçlı bir salon olacak. Bu bir lütuf değil biz bunu cebimizden yaptırmıyoruz. Sizin paranız size hizmet ediyor" dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen törenle çok amaçlı salonun temelleri atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi ...
Akhisarspor'da buruk buluşma
YEREL HABERLER Akhisarspor'da buruk buluşma
Somaspor daha iyi olacak
YEREL HABERLER Somaspor daha iyi olacak
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Bucaspor 1928: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Bucaspor 1928: 2
Akhisarspor - Bucaspor 1928: 0-2
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bucaspor 1928: 0-2
Manisa'da bir sınıf karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da bir sınıf karantinaya alındı
11 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı için Ankara’ya yürüyor
YEREL HABERLER 11 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı için ...
Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağı ile Ankara’ya yürüyor PKK’nın kaçırdığı kızı için Ankara’ya yürüyen baba Mehmet Laçin: “Ümit yürüyüşündeyim”
YEREL HABERLER Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağı ile ...
Akhisarlı üreticiler su sıkıntısı çekmeyecek
YEREL HABERLER Akhisarlı üreticiler su sıkıntısı çekmeyecek
Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu
Zeka ve Akıl Oyunları Kursu başlıyor
YEREL HABERLER Zeka ve Akıl Oyunları Kursu başlıyor
15 ayrı suç kaydıyla Kula'da yakalanan şüpheli tutuklandı Kendini ele vermemek için farklı bir kimlik numarası söylemiş
YEREL HABERLER 15 ayrı suç kaydıyla Kula'da yakalanan şüpheli ...
Turgutlu Belediyesinden Yunusdere Mahallesine kiraz alım yeri
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden Yunusdere Mahallesine kiraz ...
Kaşıkçı Mahallesi’nin içme suyu depoları yenilendi
YEREL HABERLER Kaşıkçı Mahallesi’nin içme suyu depoları yenilendi
Soma'da kurtuluş coşkusu meydana sığmadı
YEREL HABERLER Soma'da kurtuluş coşkusu meydana sığmadı
'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek
YEREL HABERLER 'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek
Manisalı karatecilerden 9 madalya
YEREL HABERLER Manisalı karatecilerden 9 madalya
Yunusemreli judocular Kütahya’dan birincilikle döndü
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular Kütahya’dan birincilikle döndü
Turgutluspor yay gibi gergin
YEREL HABERLER Turgutluspor yay gibi gergin
Çavuşoğlu Mahallesi çok amaçlı salon ve muhtarlık binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Çavuşoğlu Mahallesi çok amaçlı salon ve muhtarlık ...
Manisa'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
Somaspor çok mutlu
YEREL HABERLER Somaspor çok mutlu
Başkan Bilgin'den eğitime 7 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den eğitime 7 milyonluk yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.