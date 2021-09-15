Traktör başka bir traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkan traktör başka bir traktörün römorkuna çarptı. Kazada traktör sürücüsü Necati Gündüz (74) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Akselendi Mahallesi kum ocağı mevkiinde meydana geldi. Evinden tarlaya giden 10 DV 085 plakalı traktör sürücüsü Necati Gündüz direksiyon kontrolünü kaybederek bir üst yoldan geçen torunu F.G.'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Necati Gündüz, traktörün altında kaldı. Yoldan geçen kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirledi. Gündüz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2021-09-15 07:08:34
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