Somaspor'da kombinelere indirim

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle zirve ortağı olarak başlayan Somaspor'da yönetim kombine bilet fiyatlarında yarı yarıya indirim yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada yönetim kurulunun lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli kombinelerde yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdiği, indirimli satışların başladığı bildirildi.

Kulüpte kombine fiyatları protokol tribün 500, kapalı tribün 250 TL olarak belirlendi. Reklam panolarının ücreti ise bin TL olarak açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-09-15 12:57:32



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