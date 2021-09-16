AK Parti'li Bölünmez'den Şehzadeler Belediyesine tam not

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez’i ağırladı. Ziyarette Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verirken; yapılan çalışmalar Bölünmez’den tam not aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve partililer de hazır bulundu.

AK Partili belediyelerin çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler hakkında Bölünmez’e bilgi verdi. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin son dönemde ova yollarında soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdiği ve bunun da üreticilerden büyük takdir aldığını ifade ederek, yakın zamanda ihalesi yapılacak Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projelerinin olduğunu da söyledi. Tarihi Kurşunlu Han, Manisa Evi gibi tarihi yapıların restore edilerek birer kültür ve sanat merkezi haline getirildiği bilgisini veren Başkan Çelik, yakın zamanda Türkiye Diyanet Vakfı ile de birlikte bir aşevi yapacaklarını söyledi. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin yapımını bitirdiği projeler ile devam eden projeleri hakkında da bilgi verirken, yapılan çalışmalar AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez’den tam not aldı.

AK Parti teşkilatları ile AK Partili belediyelerin iletişimlerinin de konuşulduğu ziyarette Başkan Çelik ziyaretin anısına Bölünmez’e vav tablosu hediye etti. Bölünmez, daha sonra diğer programlarına katılmak üzere belediyeden ayrıldı.

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