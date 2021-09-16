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Başkan Bilgin'den İlyas Çetin'e ‘Geçmiş olsun’ ziyareti

İHA

Başkan Bilgin'den İlyas Çetin'e ‘Geçmiş olsun’ ziyareti

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Demokrat Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı İlyas Çetin'i geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle evinde ziyaret etti.
Bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinden taburcu olan DP Manisa İl Başkan Yardımcısı İlyas Çetin'i Saruhanlı'daki evinde ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Çetin'e ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.
Başkan Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, "İlyas ağabeyimiz sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir isim. Kendisi yaklaşık 1 ay önce geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle tedavi görüyor. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. Kendisine ‘Geçmiş olsun’ dileklerimi sunuyorum. Rabbim, şifa bekleyen tüm hastalara şifalar versin." dedi.
Çetin ise Başkan Bilgin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesi zor zamanlarda dost ve arkadaşlarımızın yanımızda olması bizlere büyük moral veriyor. Bu da iyileşme sürecimizi hızlandırıyor. Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal da yer aldı.

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