Başkan Çelik TEKNOFEST'te finale kalan öğrenciye yazıcı hediye etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, TEKNOFEST 2021’de İnsanlık Yararına Teknoloji dalında ‘Öz Konum Projesi’ ile finale kalan Manisa Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Barış Ersan’ı tebrik ederek, başarılı öğrenciye yazıcı hediye etti.

Binlerce kişinin katıldığı, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021’de Manisa Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Barış Ersan, 'İnsanlık Yararına Teknoloji' dalında ‘Öz Konum Projesi’ ile finale kaldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı öğrenciyi Şehzadeler Belediyesi’nde misafir ederek hem tebrik etti hem de çalışmalarında ona destek olması için bir yazıcı hediye etti.

TEKNOFEST 2021’de finale kalan Barış Ersan ile gurur duyduklarını kaydeden Başkan Çelik, “Barış kardeşimiz TEKNOFEST 2021’de iyi bir derece elde etti. İnşallah daha büyük başarılar elde edecek. Bu ülkenin geleceği Barış kardeşimiz gibi üreten, düşünen, çalışan, gayret eden gençlerimizde. Elhamdülillah güzel bir gençlik geliyor. Tanışıp, tebrik edelim istedik. Arkadaşlarımız teknolojik anlamda bir ihtiyacı olduğunu söylediler. Kabul ederse kendisine çalışmalarında destek olması için bir yazıcı hediye etmek istiyoruz.” dedi.

Manisa Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Barış Ersan da Başkan Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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