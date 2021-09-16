Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü Osman Dilek (77), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Eylül saat 10.30 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapan Ş.Ç. idaresindeki yolcu treni, hemzemin geçitte, çiftçi ve 3 çocuk babası Osman Dilek idaresindeki 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası 300 metre sürüklenen otomobilde ağır yaralanan sürücü Dilek, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Omuriliği ve kaburgalarında kırık oluşan, KOAH hastası Dilek, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Osman Dilek, Şehzadeler ilçesi Hüsrev Ağa Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazın ardından Asri Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Osman Dilek'in ismini taşıdığı oğlu Mustafa Osman Dilek (55), taziyeleri kabul etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-09-16 15:16:30



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