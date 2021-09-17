Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 21.40'ta İzmirAnkara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Nevzat Kacar (66) yönetimindeki 44 NP 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sol tarafındaki bir evin bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak yan duran otomobildeki sürücü, sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan Nevzat Kacar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kacar, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da hayati tehlikesi nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-09-17 00:23:18



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