Sarıgöl’de polis uyuşturucuya göz açtırmıyor

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Manisa Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışma neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.C. isimli şahsın üzerinde 0.5 gr Metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde, E.R.Ş. isimli şahsın üzerinde 2.4 gr Bonzai (Sentetik Kannabinoid) uyuşturucu maddesi, M.E isimli şahsın üzerinde 2.5 gr esrar ele geçirildi. Şahıslara, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul 'Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar Cumhuriyet savcılığına sevk edilerek ifade sonrası serbest bırakıldı. Şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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