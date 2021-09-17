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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü

İHA

Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü

Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü, Altınokta Körler Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, Bursa Sivil Gündem Platformu tarafından organize edilen “Fark Oluşturanlar 2021” ödül töreninde "Fark Oluşturan Rol Model" ödülüne layık görüldü.
Ödül töreninde konuşan Hüseyin Pehlivan, "Ben yaklaşık 11 yıl öncesine kadar dünyayı gören, gördüklerini keşfeden, zaman zaman gördüklerine üzülen, zaman zaman sevinen, mutlu olan bir insandım. Ancak Tip 1 diyabet hastası olduğum için, elbette bir gün bana ne gibi sürprizler yapacağını tahmin ediyordum. Bu yolculuğuma evlendikten sonra eşim ve ardından dünyaya gelen oğlum da dahil oldu. Bir gün gözlerimin önünde bir şeyler kaymaya başlayınca dedim ki; sürpriz geliyor! Geçirdiğim ameliyatlara rağmen maalesef gözlerim görme yetisini kaybetti. Bir anda dünya karardı.
Karanlık ürkütüyor. Ya ürkerek, korkarak devam edecektim yolculuğa, ya da yeniden doğacaktım. Doktorum sanki benim için değil, bir başkası için konuşuyordu. Çünkü kabullenmek hiç de kolay değildi bu durumu. Ta ki hastane bahçesinde eşimin getirdiği kahveleri yudumlayana kadar; eşim bana dedi ki 'Boş ver, bundan sonra ayrı ayrı değil, birlikte göreceğiz, bu zamana kadar gören insanlar olarak yaşadık, bundan sonra da hayata bu pencereden bakarız. Ölümden daha büyük kayıp, acı yok. Evet gözlerin görmeyecek ama yaşıyorsun, bizimlesin ve inanıyorum ki bu farklılık bize bilmediğimiz yeni güzellikler katacak.' dediği gibi de oldu. Onun her zamanki pozitif yaklaşımı benim umudum oldu. Altı Nokta Körler Derneğine ulaştı ve ben benim gibi görmeyen insanların farkına vardım, başardıklarına şahit oldum. Beyaz bastonla tanıştıktan sonra eşim bir süre benimle birlikte geldi. Ancak bir gün artık kendin gideceksin dedi ve ben ona çok kızdım. Nasıl olacaktı? Kime tutunacaktım, kimden destek alacaktım? Ama yıllar sonra öğrendim ki eşim beni uzun bir süre bana hissettirmeden takip etmiş! Kendi durumumu kabullenmem için bunu yaptığını söyledi. Kendime yeniden güvenmem, düşünce kalkabilmem ve özgürce hareket etmem için. Haklıydı. Düştüğümde kaldırsaydı, çarptığımda beni tutsaydı, hep birini yardım etmesi için bekleyecektim. Üstelik oğlumuz vardı ve bir baba olarak dik durmalıydım. Böylece gözlerimi kaybettikten kısa bir süre sonra bağımsız hareket etmeye başladım. Çevremizdeki herkes, hatta dernekteki arkadaşlarım bile, sonradan gözlerini kaybeden biri için bu durum çok daha zor iken, çok çabuk adapte olduğumu söylediler, hatta şaşırdılar. Kör olmamla birlikte önümde bambaşka ufuklar açıldı. Hislerim daha da güçlendi. Öncesinde sesleri duyuyordum, ancak şimdi sesleri, tonlarını yorumluyorum. Rutin bir yaşamdan çıkıp, daha hareketli, çevreme daha faydalı olma arayışı içinde üretmeye çalışan, beni heyecanlandıran bir yolculuğa devam ediyorum. Özetle; Fiziksel olarak benim gibi kör olanlar sayılabiliyor, ancak etrafta baktığını göremeyenler, sayılamayacak kadar çok!." dedi.
“Fark Oluşturanlar 2021” ödül töreninde 'Fark Oluşturan Rol Model" ödülünü almaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Pehlivan, "Bu muhteşem geceyi organize eden başta Olcay Erözden olmak üzere, emeği geçen bütün Sivil Gündem Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Sivil Gündem sayesinde burada, farklı dallarda fark oluşturan özel insanlarla bir arada olmak, ve en önemlisi takdir edilmek gerçekten mutluluk verici. Ben de tüm ödül alanları kutluyorum. Yaşadığım şehre Manisa’ya gururla döneceğim." şeklinde sözlerini tamamladı.
Hüseyin Pehlivan, konuşmasından sonra ödülünü her zaman en büyük destekçisi olan eşi Bedriye Pehlivan'a takdim etti.

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