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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bilgin'den 'Halk Market' müjdesi

İHA

Başkan Bilgin'den 'Halk Market' müjdesi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, vatandaşların daha ekonomik şartlarda alışveriş yapmalarına imkan sağlamak için Belediyeye ait Üzüm Otel'in zemin katına Halk Market açacaklarını müjdeledi.
Başkan Bilgin, Saruhanlı'nın kardeş belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptıkları görüşmede aldıkları kararların detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

"Saruhanlı Benim 31. ilçemdir"
Başkan Soyer'in Saruhanlı'ya büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Bilgin, şunları kaydetti:
"Saruhanlı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl kardeş belediye olmuştu. Bu açıdan Tunç Başkanımız Saruhanlı'ya çok farklı bakıyor. Kendisi, 'Saruhanlı bundan sonra benim 31. ilçem' dedi. Biz bu söyleminden onur duyduk, mutluluk duyduk. Ben Saruhanlı adına Tunç Soyer başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız görüşmede, İzmir'de olduğu gibi Saruhanlı'da da halk market açmak istediğimizi ifade ettik ve desteğini talep ettik. Kendisi, 'Yeri bul, marketi açalım' dedi. Bizde Belediyemize ait Otelin zemin katında bulunan ancak çok fazla kullanılmayan resepsiyon bölümünü halk markete çevirmeyi planladık. Bu alanın şehrin girişinde olması, stratejik olarak önemli bir konumda bulunması ve önünde araç park edebilecek alanların olması açısında uygun bir yer olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılı sonuna kadar Saruhanlımıza halk marketi kazandırıp, vatandaşlarımızın daha ucuza alışveriş yapmalarına imkan sağlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdiden Saruhanlımıza hayırlı, uğurlu olsun."

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