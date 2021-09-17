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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azimli modern bir görünüme kavuştu

İHA

Azimli modern bir görünüme kavuştu

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla alt ve üstyapı dönüşümünü tamamlayan Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı ve mahallelilerle bir araya gelen Genel Müdür Aslay, “Yapılan yatırımlar mahallenize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle kullanın” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapı dönüşümü tamamlanan Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Osman Yanar ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Müdür Aslay, yapılan çalışmaların mahalleye hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri Muhtar Yanar’a takdim edildi. Ziyarette Genel Müdür Aslay’a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, eski Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan ve şube müdürleri de eşlik etti.

"Başkan Ergün kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet götürüyor"
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet götürmeye çalıştığını belirtti. Aslay, “Azimli mahallemiz şanslı mahallelerimizden biri. Artık tüm çalışmalarımızı tamamladık. Azimli’de 7 bin metre kanalizasyon, 6 bin metre içme suyu hattı imalatı yapıldı. 32 bin metrekare kilitparke taş imalatı tamamlandı, 2 tane de fosseptik yapıldı. Manisa Büyükşehir olduktan sonra MASKİ’nin Saruhanlı’ya birçok yatırımı oldu. Sadece MASKİ Genel Müdürlüğü olarak biten ve devam eden işlerimizin maliyeti 80 milyon TL. Bu 80 milyon TL içinden de yaklaşık 4 milyon TL Azimli’ye harcandı. Tabi altyapı yatırımları büyük yatırımlar. Belli bir program dahilinde oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’de bunu gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında toz da oldu çamur da oldu. Cefasını çektiniz bundan sonra da sefasını süreceksiniz. Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Her zaman Cengiz Başkanımızın yanındayız”
Mahalle Muhtarı Osman Yanar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e mahalle sakinleri ve şahsı adına teşekkürlerini ileterek, “Yapılan çalışmalarda taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Sayın Başkanımızın Saruhanlı’mıza göstermiş olduğu özel ilgisinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Sayın başkanımızın her zaman yanında olacağız çünkü her zaman çalışan insanın yanındayız” ifadelerini kullandı.
MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, mahalleye yapılan otoparkı çok önemsediğini belirterek, “Mahalle sakinlerinin örf ve adetleri gereği taziyeleri biraz uzun oluyor. Her işlerini orada görüyorlar. Otoparkın oraya yapılması çok yerinde oldu” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Selahattin Yıldız, yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallemizin altı da üstü de çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

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