Yaşlı adam motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A idaresindeki 45 N 6797 plakalı motosiklet, İzzetten Mahallesi yolunda seyir halindeyken, S.Ö. idaresindeki 45 P 6141 plakalı kamyonet, sollama yaptığı esnada kamyonetin kasası, motosikletin direksiyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü asfalta savruldu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.