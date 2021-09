18 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne yoğun katılım

Manisa’da Dünya’nın en büyük çöp toplama hareketi “Lets Do It!” kapsamında çöp temizlik etkinliği düzenlendi.

Yunusemre’de Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Bağyolu Göleti etrafında çöp topladı. Let's Do It Türkiye Manisa Temsilciliği öncülüğünde Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Temsilciliği ve Sivil Toplum Kuruluşları katkılarıyla Bağyolu Göleti’nin etrafındaki çöpler toplandı. 7’den 70’e çok sayıda çevre gönüllüsünün katıldığı etkinliğe ilişkin bilgi veren Let's Do İt İl Temsilcisi Barış Tunç, amaçlarının temiz bir çevre bırakmak olduğunu belirterek etkinlik paydaşlarına teşekkür etti. Tunç açıklamasında, “Let’s Do İt olarak dünya genelinde büyük bir temizlik kampanyası başlattık. Manisa’da da bu gün paydaşlarımız ile birlikte Bağyolu Göleti’nde temizlik çalışması düzenliyoruz. Bize bu etkinlikte destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Anemon Trekking Spor Kulübü Dernek Başkanı Ömer Bülbül, “Dünya çapında gerçekleştirilen etkinliklere dağcılık kulübü olarak biz de katıldık. Burada çevre temizliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve temizlik bilinci oluşturma amaçlanıyor. Bugünkü etkinliğe gönüllü arkadaşlar katıldılar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden katılım oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi araç desteğinde, Kızılay su ve yiyecek desteğinde bulundu. Güzel bir etkinlik oldu. Çevreyi temiz tutma konusunda bir farkındalık yaratabilirsek, amacımıza ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Halil İbrahim Özcan da yapılan çalışma ile artık Bağyolu Gölet alanının tertemiz olduğunu belirtti. Özcan, “Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında burada bizimle birlikte bu çalışmaya katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışma ile alanımızda büyük bir temizlik çalışması yaptık. Temizlik çalışmalarımız önemli ancak vatandaşlarımızdan çevreye daha duyarlı olmalarını rica ediyorum” diye konuştu. Etkinliğe katılan gönüllülerden 5 yaşındaki Yade Şara, çöp toplamaya geldiğini söyleyerek “Lütfen Çevremizi Kirletmeyin” dedi.

Çöplerin toplanmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

