Vali Karadeniz, Diyanet Gençlik Kampında gençlerle buluştu

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Diyanet Gençlik Kampında gençlerle buluşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gençlerle sohbet ederek, çeşitli aktivitelere katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma ilçesindeki Yağcıllı Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti. Merkezde gençlerle sohbet eden Vali Karadeniz, çeşitli hediyeler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında açılan Diyanet Gençlik Merkezlerinde, dini, ahlaki, kültürel ve medeniyet değerlerini yeni nesillere taşıyabilmek, gençlere dini ve manevi alanda rehberlik yapabilmenin hedeflendiğini ifade eden Vali Karadeniz, kampların, gençlerin kaliteli zaman geçirebildikleri yerler olduğunu söyledi.

Vali Karadeniz’in Soma Yağcıllı Diyanet Gençlik Merkezi ziyaretinde, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve kurum müdürleri de eşlik etti.

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