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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Tarım: "19 Eylül fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür" Manisa'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

İHA

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Tarım: "19 Eylül fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür" Manisa'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım, “İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "gazilik" unvanının verilişinin 100. yıl dönümü Manisa'da düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile gazi ve şehit yakınları derneklerinin Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı tüm dernekler adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım gerçekleştirdi. 19 Eylül'ün gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu kaydeden Tarım, "19 Eylül, Kurtuluş Savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türk milleti adına bu büyük zaferin anısına TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesini tevcih edildiğini kaydeden Tarım, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehit ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak Korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet bayrak için, 7'den 70'e emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar dilerim" diye konuştu.
Şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Bade Su Sefa'nın 'Gazi' isimli şiirini okumasının ardından Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni sona erdi. Gün içerisinde Manisalı gaziler onuruna yemek verilmesinin ardından Manisa'daki törenler sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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