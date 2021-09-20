Somaspor son anda puanı kaptı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?



SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 2 maçında Niğde Anadolu FK'yı 1-0, Adıyaman 1954 Spor'u da 2-0 yenen Somaspor, evinde Afjet Afyonspor karşısında yenilgiden son dakika golüyle kurtuldu. İlk 5 dakikada şok gollerle 2-0 geriye düşen Ege ekibi 50'nci dakikaya da 3-1 mağlup girdi. Pes etmeyen Somaspor 61'de Yasin'in golüyle beraberliği yakalarken, 90+3'te İbrahim takımını ipten aldı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, oyuncuların gösterdiği mücadeleden dolayı memnun olduğunu söyledi. Basatemür, "Kazanmayı çok isterdik. İki kez iki farklı mağlup duruma düşmemize rağmen pes etmedik. Son anda puanı aldık, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Somaspor bu hafta Diyarbekirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-09-20 11:33:47



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