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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteye ulaşım artık daha konforlu ve rahat

İHA

Üniversiteye ulaşım artık daha konforlu ve rahat

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversitede eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, Manisa Celal Bayar Üniversitesine ulaşımın daha konforlu ve güvenli olması amacıyla 25 metrelik elektrikli otobüsleri hizmete sundu. Yazılım ve tasarımı yüzde yüz yerli olan elektrikli otobüsler, USB şarj ve WİFİ gibi yeni teknoloji hizmetleriyle de öğrencilerden tam puan aldı.
22 araç ile Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversitede eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, 25 metrelik, 2 yeni elektrikli otobüsü hizmete sundu. MCBÜ Muradiye Kampüs Cezaevi güzergâhında toplu taşıma hizmeti vermeye başlayan modern araçlarda, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve Muradiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz öğrencilerle birlikte yeni araçları test etti.

“Temel gaye çocuklarımız”
Temel gayelerinin çocuklar olduğuna dikkat çeken MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Çocuklarımız daha iyi konforda kampüsümüze gelsinler. Daha az stres olarak derslere girsinler. Kampüsümüzün yeşillendirilmesiyle beraber ulaşımı da en iyi şekilde sağlayamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız süreç, Manisa içerisinde devlet kurumları arasında yaşanan iş birliğinin, karşılıklı anlayışın, birbirimize destek olmanın çok güzel bir örneği. Çok taraflı emekler geçti” dedi.

“Konforlu ve güvenli ulaşım hedefimiz”
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de, öğrencilere konforlu ve güvenli ulaşım sunmayı amaçladıklarını belirterek, “Akgedik’in devreye girmesi ve üniversitenin açılmasıyla birlikte kooperatifin yetersiz gelebileceği düşüncesiyle, elektrikli otobüsleri bu güzergâhta hizmete altık. Öğrencilerimize konforlu bir taşıma hizmeti sağlayacağız. Planlamamız geçtiğimiz yıldı ancak pandemi nedeniyle okullarımız kapalıydı. Üniversitenin açılma takvimiyle birlikte, toplu taşıma hizmetine başladık. Öğrencilerimize başarılar diliyor, inşallah güven ve konfor içerisinde bir toplu taşıma hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Modern araçlar hizmete girdi
Hizmete giren yeni araçların seferleri hakkında bilgi veren MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmek amacıyla üniversitede eğitimin başladığı ilk gün kooperatifimizle birlikte ortak seferlere başladık. Sabah saat, 7.30’da ilk aracımız Manisa’dan hareket ediyor. Aynı zamanda karşılığında da 7.45’te Muradiye’den bir aracımız kalkış yapıyor. Bununla birlikte günde 6 defa Manisa’dan, 6 defa Muradiye’den kalkış yapacağız. Öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak hep birlikte sahadayız” ifadelerinde bulundu. Muradiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz ise 69 araç ile mevcut alanda hizmet verdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte öğrencilerimize ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hareket saati ve güzergah bilgileri
306 nolu hatta hizmet verecek olan Manisa Merkez MCBÜ Muradiye Kampüsü güzergah ve saat bilgileri ise şöyle: "CezaeviRuh Sağlığı İstasyonÖğretmenevi Eski Garaj Şoförler Cemiyeti AVM CBÜ Hastane Adliye Bankalar Caddesi Muradiye Kampüs. Hareket saatleri ise Manisa Merkez kalkış: 7.30, 9.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.00, Muradiye Kampüs kalkış; 7.45, 9.15, 12.00, 13.45, 15.30, 17.15."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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