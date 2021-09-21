Manisa'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüs, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Takla attıktan sonra duran araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara'ya giden Harun Yıldırım'ın kullandığı (29) 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attıktan sonra durdu.
Kazada sürücü ile araçtaki Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün orta refüje çarpıp takla attığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-09-21 14:03:29
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