Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı (2)

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) boğazından bıçakla keserek, öldüren Sultan Coşkun (36), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Sultan Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-09-21 20:42:04



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