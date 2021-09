Manisa CBÜ 12 takımı ile TEKNOFEST 2021 finallerinde

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 12 takımı ile birlikte TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki yerini aldı. Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Önceliğimiz Milli Teknoloji Hamlesi vurgusuyla güçlü bir Türkiye’nin inşasında aktif rol alacak olan gençlerimizi destekleyerek yerli ve millî projelerin geliştirilmesine imkân tanımak.” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen ve millî teknoloji hamlesi sloganı ile yola çıkıp, Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 72 paydaş kurumun desteği ile 21 Eylül 2021 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı.

Dünyanın en önemli bilim, teknoloji ve uzay festivalleri arasında yer alan, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin akademik paydaşları arasında yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi de açtığı standla etkinlikte hazır bulundu.

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, yapay zekadan sualtı sistemlerine kadar 35 farklı yarışma kategorisine ev sahipliği yapan TEKNOFEST 2021 ödüllü teknoloji yarışmalarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 12 takımı ile finallerindeki yerini aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak TEKNOFEST’in paydaşı olmaktan ve başarılı sonuçlardan gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak Milli Teknoloji hamlesi vurgusuyla Yapay Zekâ çalışmalarında her geçen gün daha ileriye dönük adımlar atıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden gelen binlerce genç kardeşimize burada yapacağımız etkinliklerle üniversitemizin eğitim modelini yansıtmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin teknoloji yarışmalarına TEKNOFEST başladığından bu yana her yıl katıldıklarını ifade ederek, “TEKNOFEST 2021'de farklı kategorilerde yer aldık. 12 finalist ile üniversitemizi temsil ediyoruz. Bu sayının ve artan sayıdaki niteliğin her geçen gün daha da iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kardeşlerimize imkân verildiğinde neler yapabildiğini TEKNOFEST’te çok daha net bir şekilde gördük. Önceliğimiz Milli Teknoloji Hamlesi vurgusuyla güçlü bir Türkiye’nin inşasında aktif rol alacak olan gençlerimizi destekleyerek yerli ve millî projelerin geliştirilmesine imkân tanımak.” diye konuştu.

