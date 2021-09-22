Turgutluspor'da istifa



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona 3'te sıfır çekerek tarihinin kötü başlangıçlarından birini yapan Turgutluspor'un yönetiminde 2.5 yıldan bu yana görev yapan Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Coşkun görevinden istifa etti. Aynı zamanda Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Hasan Hüseyin Coşkun'un özellikle içeride oynanan son maçta yaşanan olaylardan duyduğu büyük üzüntü ve son haftalarda kulüp içerisinde yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.İstifasını noter kanalıyla kulübe sunan Coşkun yaptığı açıklamada, "Hüseyin Güleç yönetiminde 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşadığım Turgutluspor'daki görevimden, gördüğüm lüzumlar üzerine ayrılıyorum. Turgutluspor'umuzun kötü gidişe bir an önce dur deyip hak ettiği yerde olmasını canı gönülden istiyorum. Takımımıza geri kalan maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2021-09-22 14:15:31



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