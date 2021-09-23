Manisalı cimnastikçilerin Avrupa gururu



MANİSA, (DHA) - MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un milli cimnastikçileri Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın gençler kategorisi trio finalinde topladıkları 19.400 puanla dördüncü oldu. İlk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılı sonuç ile turnuvanın en iyileri arasında olduklarını gösteren milli cimnastikçiler, 2022 yılında yapılacak olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi olumlu sinyaller verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever de İtalya'da gerçekleşen şampiyona hakkında açıklamalarda bulundu.

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası gençler kategorisi trio finalinde topladıkları 19.400 puanla dördüncü olan milli sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını belirten Vatansever, "Sporcularımız Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ile gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen milli takım hocalarımızı kutluyoruz. Sporcularımızın başarı çıtasının uluslararası arenada yükselmesi, kulüp olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte hazırlık dönemini iyi geçirip, Dünya Şampiyonası'nda sporcularımızdan madalya bekliyoruz" dedi.

Bu yıl Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde şampiyon olarak tarihi bir ilki başaran Manisalı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekilmişti.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-09-23 15:52:11



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