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Turgutlu'da İmam Hüseyin'in 40'ı için temsili yürüyüş yapılacak

İHA

Turgutlu'da İmam Hüseyin'in 40'ı için temsili yürüyüş yapılacak

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin 40'ncı günü için her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla Kerbela'da gerçekleştirilen Erbain yürüyüşü 26 Eylül Pazar Günü saat 15.00'da temsili olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesinde bulunan İmam Hüseyin (Hüseyniye) Camii önünde 26 Eylül Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan yürüyüş Turgutlu Belediyesi önündeki Ortapark'ta sona erecek. Bu yıl Turgutlu'da ilk kez temsili olarak gerçekleştirilecek olan Erbain yürüyüşünün başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm şehitler için gerçekleştirildiğini kaydeden İmam Hüseyin Camii Derneği yetkilileri tüm ehlibeyt aşıklarını ve vatandaşları yürüyüşe davet etti.

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