Alaşehir'de kaçak tütün operasyonu

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı belirlenen M.K.'yı (34) takibe aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından M.K.'nın iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 5 bin 780 içi doldurulmuş makaron, bin 200 boş makaron, 18 adet 50 gramlık nargile tütünü, 10 kilogram bandrolsüz tütün,12 kilogram çeşitli paket ve poşetler içerisinde açık kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-09-23 21:10:43



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