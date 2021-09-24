İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye Teşkilatının 307. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Belediye İş Sendikası tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik lokma hayrı düzenlendi.

İtfaiye teşkilatının 307. yıldönümü kapsamında, Belediye İş Sendikası tarafından lokma hayrı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan lokma hayrına İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye dairesi personelleri, Belediye İş Sendikası Başkanı Gökay Sezgin ve sendika yetkilileri katıldı. Daire Başkanı Gürhan İnal, yapılan hayrın kabul olması dileklerinde bulunurken, ihtiyaç duyulmamasını umut ettiklerini ancak gerektiği zaman da itfaiye dairesi olarak her türlü duruma karşı hazır bir şekilde görevlerinin başında bulunduklarını söyledi.

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