AK Parti’li Baybatur: “Manisa’da yurt sorunu yok, sosyal belediyecilik var”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte gündeme taşınan öğrencilerin barınması konusuyla ilgili olarak, Manisa’daki 17 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda doluluk oranının an itibariyle yüzde 90 oranında olduğunu ve yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için yer bulunduğunu kaydetti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte gündeme taşınan öğrencilerin barınması konusunda açıklamada bulundu. Manisa’da toplam 17 KYK yurdunda doluluk oranının an itibariyle yüzde 90 oranında olduğunu belirten Baybatur, yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için yer bulunduğunu kaydetti. Manisa’nın öğrencileri yuva sıcaklığında barındıracak imkânlara sahip olduğunu vurgulayan Baybatur, “Derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanların aksine sorumluluk bilinciyle, çözüm odaklı, sosyal devlet anlayışıyla öğrencilerimize kucak açan AK Partili Belediyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte bir takım çevrelerin üniversiteye başlayacak öğrencilerin barınma konusunu provoke etme çabası içerinse girerek siyasi saikle konuyu ele aldığını kaydeden Baybatur, “Kimse açıkta kalmayacak. Öğrencilerimizin gönlü rahat olsun” dedi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik “Barınamıyoruz” eylemlerinde “Alçak devlet” sloganı atanlara bakıldığında üniversitede kaydı olmayan, bulunduğu ilde ikameti olup barınma sorunu olmayan, üniversiteden mezun olan, KYK yurdunda kaydı bulunan, daha önce yurtta kalıp kaydını sildiren kişilerin yer aldığını dikkatle takip ettiklerini ifade eden Baybatur, Manisa’da an itibariyle doluluk oranının yüzde 90 olduğunu yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için yer bulunduğunu kaydetti. İktidara geldiklerinden bu yana yurt sayılarını katlayarak artırmakla kalmayıp, öğrencilere konforu ve yuva sıcaklığını yaşatacak, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak otelcilik hizmeti veren yurtlar inşa ettiklerini ifade eden Baybatur, Manisa’da 2001 yılında il genelinde toplam 3 KYK yurdunda 2 bin 566 öğrenci barınma ihtiyacını karşılıyorken bugün 17 KYK yurdunda 6 bin 155’i kız öğrenci, 3 bin 179’u erkek öğrenci olmak üzere toplam 9 bin 334 öğrencinin KYK yurtlarından faydalanabildiğini söyledi. Derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanların aksine sorumluluk bilinciyle, çözüm odaklı, sosyal devlet anlayışıyla Manisa’ya gelen öğrencilere yardımcı olmak üzere kucak açan, barınma konularıyla yakından ilgilenen AK Partili Belediyelere teşekkür eden Baybatur, “Belediyelerimiz, Valiliğimiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere devletimiz tüm kurumlarıyla öğrencilerimize yardımcı olmak üzere hazır ve nazırdır” dedi.

