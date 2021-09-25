TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Çorum FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Çorum FK karşısında 00 berabere kaldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Enver Aydın xx, Enes Biroğlu xx, Onur Gülter xx
Turgutluspor: Numan xx, Mahmut xx, Özgür xx (Berat dk. 75 xxx) Ozan İsmail x (Semih dk. 27 xx), Emre xx, Sarper xx (Mutlu dk. 87 xx), Marvin xx, Hakan xx (Serhat dk. 75 xx), Burak xx, Nuri xx, Hamit xx (Berk dk. 75 xx)
Çorum FK: Hasan Akınay xx, Berkay xx (Sefa dk. 65 xx), Hasan Küçcük xx (Mikail dk. 58 xx), Mehmet xx (Sabrican dk. 58 xx), Batuhan x, Murat xx (Kerem dk. 90 ?), Serkan xx, Muhsin xx, Abdulhamit xx, İsmet xx, Halil xx
Sarı Kartlar: Özgür, Emre, Hamit, Nuri (Turgutluspor), Abdulhamit, Batuhan, Berkay (Çorum FK)
Kırmızı Kart: Batuhan (dk. 23) (Çorum FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.