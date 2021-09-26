Manisalı duayen gazeteci Nejat Tokbay hayatını kaybetti

Manisa’nın duayen gazetecilerinden Nejat Tokbay (82) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar ulusal basından birçok gazetenin Manisa Temsilciliğini yürüten ve Manisa’da yerel gazetelerde görev yaptıktan bir süre sonra emekli olan duayen gazeteci Nejat Tokbay, bugün sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Sevilen bir isim olan Tokbay’ın vefatı başta basın camiası olmak üzere Manisa’yı yasa boğdu.

2 çocuk babası olan Tokbay, bugün İkindi namazının ardından Hatuniye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

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