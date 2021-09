Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı Tesiste engelli ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ücretsiz hizmet verilecek

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Şehzadeler Binicilik Spor Kulübü tarafından yapılan Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi törenle açıldı. Yaklaşık 30 dönümlük bir arazide kurulan tesiste, engelli bireyler ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri de ücretsiz hizmet alabilecek.

Tesisin açılış törenine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile davetliler katıldı. Binicilik tutkunlarının merakla beklediği tesiste; atlı ok atma, cirit ve engel atlama branşlarında 6 eğitmen 45 at ile hizmet verecek. Ayrıca engelli bireyler ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri de tesisten ücretsiz olarak faydalanabilecek. Tesisi protokol üyelerine gezdiren ve tesis hakkında bilgiler veren Manisa Şehzadeler Binicilik Spor Kulüp Başkanı Serdar Kabaş, Ege Bölgesi'nin en büyük kulüp tesisinin açmış olmanın gururunu yönetim olarak yaşadıklarını söyledi. Kabaş, "Tesisimizde binicilik ile ile ilgili tüm eğitimleri vereceğiz. Engellilere ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet veriyor, onların atla olan iletişimlerini arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Manisa'ya böyle bir tesis kazandırdığımız için yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz. Tüm Manisa hatta Ege bölgesindeki binicilik sporlarına gönül veren herkesi tesisimize bekliyoruz. Tesisimizde amatör ve profesyonel binicilik, atlı ok atma, cirit ve engel atlama gibi birçok dalda konusunda uzman eğitimci kadrosuyla hizmet verilecek" dedi

Kulüp olarak ülke genelinde Manisa'nın ve kulübün adını duyuracak binicilik ve atlı okçuluk takım kurmayı planladıklarını kaydeden Kabaş, "Çeşitli safari organizasyonları yapıyoruz, ayrıca pansiyon hizmeti de veriyoruz. Yani atı olan kişi tesisimizden istediği gibi hizmet alabiliyor. Şu anda tesisimizde 6 eğitmen, 20 padok ve 45 atımız ile hizmet veriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bundan sonra daha güzel faaliyetlere imza atmak istiyoruz." dedi.

