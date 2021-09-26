Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

İHA

Tırın çarptığı otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tırın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına düştü. Otomobildeki 2 kişi, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza saat 13.45 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Hasan Ertürk (70) idaresindeki 03 ED 562 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Osman Uçak idaresindeki 16 ALS 082 plakalı tırın arkadan çarpması ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karayolunda savrulduktan sonra, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düştü. Kaza sebebiyle otomobilde bulunan sürücü Hasan Ertürk (70) ve İftar Ertürk (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı Tesiste engelli ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ücretsiz hizmet verilecek
YEREL HABERLER Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi ...
Manisa FK toparlanamıyor
YEREL HABERLER Manisa FK toparlanamıyor
Manisa BŞB'ye potada ilk kupa geldi
YEREL HABERLER Manisa BŞB'ye potada ilk kupa geldi
Manisalı duayen gazeteci Nejat Tokbay hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisalı duayen gazeteci Nejat Tokbay hayatını ...
Manisa'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak tütün operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Çorum FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Çorum FK: 0
Turgutluspor - Çorum FK: 0-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - Çorum FK: 0-0
Turgutluspor - Çorum FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Çorum FK (FOTOĞRAFLAR)
AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: "Millet İttifakı ikbali HDP’ye bağladı"
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: "Millet İttifakı ikbali ...
Manisalı eskrim sporcularından bir madalya daha
YEREL HABERLER Manisalı eskrim sporcularından bir madalya daha
Türkiye Karate Şampiyonası’nda Manisa BBSK damga vurdu,
YEREL HABERLER Türkiye Karate Şampiyonası’nda Manisa BBSK damga ...
Salihli’de 2 din görevlisi açığa alındı
YEREL HABERLER Salihli’de 2 din görevlisi açığa alındı
Efe Tercan Darüşşafaka'ya transfer oldu
YEREL HABERLER Efe Tercan Darüşşafaka'ya transfer oldu
Sarıgöl’de evlerde şifa kaynağı pekmez yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de evlerde şifa kaynağı pekmez yapılmaya ...
Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Er Yücel Ergin Kütüphanesi törenle ...
AK Parti’li Baybatur: “Manisa’da yurt sorunu yok, sosyal belediyecilik var”
YEREL HABERLER AK Parti’li Baybatur: “Manisa’da yurt sorunu yok, ...
Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın
YEREL HABERLER Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın
Başkan Kayda, Judo Federasyonu Başkanını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Judo Federasyonu Başkanını ağırladı
Köseali Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi
YEREL HABERLER Köseali Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi
Somaspor Diyarbakır'da terleyecek
YEREL HABERLER Somaspor Diyarbakır'da terleyecek
Akhisarspor zirve peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor zirve peşinde
Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı Gece Yolcuları grubunun solisti Uğur Aslantürk'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı Gece Yolcuları ...
Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da
YEREL HABERLER Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.