Başkan Çerçi TEKNOFEST 2021 şampiyonu olan Manisalı öğrencileri kutladı

TEKNOFEST 2021’e Yunusmre Belediyesi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurduğu TEKNOFEST Destek Ofisi’nde hazırlanan 'Mezzomorto TARTEK' takımı, 'Tarım Teknolojileri' kategorisinde şampiyon oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geleceğin bilim insanları olacak öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Manisa’dan TEKNOFEST 2021’e katılan 3 takımdan biri olan Mezzomorto TARTEK, 'Tarım Teknolojileri' kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. 440 proje arasından finale kalan 30 takımdan biri olan Mezzomorto TARTEK, yarışmaya Yunusemre Belediyesi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurduğu TEKNOFEST Destek Ofisi’nde hazırlandı. Bu başarıyla şehri gururlandıran takımı ilk kutlayanlardan biri de Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi oldu. Öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığını söyleyen Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini belirtti, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Belediye Başkanı Çerçi, yarışmaya Manisa’dan katılan diğer iki takımı da kutlayarak, “Böylesine önemli bir organizasyonda finale kalabilmek bile büyük bir başarıdır” diye konuştu.

Takım Sorumlusu Kudret Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ertuğ Gözaydın ise kendilerine TEKNOFEST Destek Ofisi’nde çalışma imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi’ye teşekkür etti.

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