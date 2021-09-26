Akhisarspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Mert Baykal (xx), Oğuzhan Yazır (xx)
AKHİSARSPOR: Halil (x) Recep (xx), Kemal (xx), Göksu (xxx), Semih (xxx), Cengiz (x) (Dk. 65 Mert Efe x), Bora (xx) (Dk. 83 Mehmet Salih), Cihat (xx), Mert Özyıldırım (xx), Yavuz (x) (Dk. 79 Halil İbrahim x), Bertuğ (xxx)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat (xx) Rıdvan (x), Mümin (x), Yusuf (xx), İlyas (xx), Sefa Akgün (x) (Dk. 55 Sefa Küpeli x) (Dk. 70 Emirhan x), Muhammed (xx), Mustafa (xxx), Oktay (xx) (Dk. 78 Ozan x), Atalay (xxx) (Dk. 78 Birhan x), Emirhan (x) (Dk. 55 Uğurcan x)
GOLLER: Dk. 18 Atalay (24Erzincanspor), Dk. 28 Bertuğ (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Recep, Semih (Akhisarspor), Sefa Akgün, Rıdvan, Mustafa, Yusuf (24Erzincanspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 18'inci dakikada Atalay'la attığı gole Akhisar, 28'inci dakikada Bertuğ'la karşılık verdi. Bu skorla yeşil-siyahlı ekip 4 haftada puanını 7'ye çıkardı. Son sıradaki Erzincanspor ise ilk puanını hanesine yazdırdı.
4´üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cihat´ın ceza sahasına yaptığı ortada Göksu´nun kafa vuruşunda kaleci Murat´ın müdahalesi ile üst direğe çarpan top kornere çıktı.
18´inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sefa´nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Atalay´ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
28´inci dakikada skor eşitlendi. Akhisar'da kazanılan kornerde topun başına geçen Cihat´ın ortasında Bertuğ´un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince mücadele 1-1 sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-09-26 21:20:07
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