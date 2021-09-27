Manisa'da arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği çalışmalarla yakalandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda; kasten yaralama sonucu ölümüne sebep olma suçlarından 16 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. (23), hırsızlık, ibadethanelere ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.S. (17), birden fazla kişi ile silahla tehdit suçundan 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Ç. (38), tehdit ve hakaret suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. (39), basit yaralama suçundan 7 ay 15 günü kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. (53) ve basit yaralama suçundan aranan M.G. (28) yakalandı. Operasyon sonrası gözaltına alınan 7 şüpheliden M.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.