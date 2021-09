Yeraltı suları çekiliyor, kuraklık kapıda Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nda üretim biter”

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, acil önlemler alınmaması durumunda ve yeraltı sularının kuruması halinde Salihli Ovası’nda üretimin biteceğini söyledi.

Kuraklığın iyice kendini hissettirmeye başladığını anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Ege Bölgesi’nin sulamadaki can damarı olan ve 1960 yılında hizmete açılan Demirköprü Barajı’nda son yıllardaki kuraklık nedeniyle su seviyesi yıldan yıla azalıyor. Menemen Ovası'na kadar hayat veren Demirköprü Barajı’ndan geçtiğimiz sezon sulama için 33 gün su verilirken, bu sezon ise sadece ve sadece farklı ve farklı günlerde olmak üzere 26 gün su verildi. Demirköprü Barajı’ndan yeterli kadar su verilmemesi nedeniyle, üreticilerin bazı ürünleri yandı” diye konuştu.



“Kuraklık hat safhadadır”

Suyun önemine her ortamda dile getirdiğini anlatan Yalvaç, Salihli Ovası’da vahşi sulama ile yapılan su israfını önlemek için kapalı devre sulama sistemi bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. ”Artık kuraklık hat safhadadır” diyen Yalvaç, “Özellikle bu yıl su sıkıntısı çok fazla hissedildi ve yeraltı sularımız iyice çekildi. Yaşanan kuraklık ile suların çekilmesi ve artan enerji bedeli ile üreticilerimiz çok zor durumdadır. Salihli’de tarımın sürdürebilmesi için suyun hayat olduğunu anlatmaya, sesimizi duyurmak için var gücümüzle çalışmalar yapmaya bundan sonrada devam edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, geçim kaynağı tarıma dayalı olan Salihli’de üretimi sürdürebilmek için suya ihtiyacımız var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.